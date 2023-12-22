الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غارات إسرائيلية على مناطق فى غزة توقع عشرات القتلى والجرحى

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس والنصيرات وجباليا بقطاع غزة.

وقالت الوكالة، إن 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب غزة.

كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من القتلى والعشرات من الجرحى، جراء قصف الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين شمال غرب، وشرق خان يونس.

كذلك أسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وفي شمال غزة، قتلت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 قتلى بينهم أم وبناتها الخمسة، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة القتلى في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 والعشرات من الجرحى.

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غارات إسرائيلية على مناطق فى غزة توقع عشرات القتلى والجرحى

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