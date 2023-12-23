السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 42 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على خان يونس خلال 24 ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية قتلت 42 شخصًا في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانب آخر، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن غارات إسرائيلية على مناطق وسط قطاع غزة، قتلت 18 فلسطينيًا.

وقتل القصف أحد أفراد طاقم قناة تلفزيون الأقصى مع عدد من أفراد أسرته، كما سقط عدد آخر من الشهداء والجرحى جراء قصف استهدف منزل صحفي في مخيم النصيرات وسط غزة.

ووصلت حصيلة ضحايا الحرب على غزة، الجمعة، إلى 20 ألفًا و57 شخصًا، وسط تجدد الدعوات الدولية لوقف جديد لإطلاق النار في القطاع.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الآلاف ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، وإن نحو 70% من الوفيات نساء وأطفال.

لكن في ظل توقف معظم المستشفيات في جميع أنحاء غزة عن العمل خلال الوقت الحالي، وسقوط المئات من الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة وتعطل الاتصالات، بسبب نقص الوقود والكهرباء، صار من الصعب بشكل متزايد إحصاء عدد الضحايا والجرحى.

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