سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

بعد تخطي سعر الذهب عيار 21 حاجز الـ 3000 جنيه أصبح المعدن الأصفر هو الموضوع الأهم والسيطرة على الكثيرين لرصد تحركاته بشكل يومي وكل لحظة.

نرصد في التقرير التالي آخر تحديث في سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في معاملات البيع والشراء اليوم الاحد 24 ديسمبر 2023.



سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3463 جنيها وللشراء 3486 جنيها

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3174 جنيها وللشراء 3195 جنيها

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3030 جنيها وللشراء 3050 جنيها

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2597 جنيها وللشراء 2614 جنيها

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2020 جنيها وللشراء 2033 جنيها

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1731 جنيها وللشراء 1743 جنيها

سعر الذهب في مصر



سعر الاونصة للبيع 107,695 جنيه وللشراء 108,406 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 24,240 جنيه وللشراء 24,400 جنيه

سعر الكيلو من الذهب للبيع 3,462,857 جنيه وللشراء 3,485,714 جنيه



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب عند الشراء من عيار لأخر ومن صائغ لأخر.

فيكون عيار 18 صاحب المصنعية الأكبر عند الشراء على عكس عيار 21 ذي المصنعية الأقل والسعر الأغلى.

وفي محافظات خاصة الصعيد والأرياف يتم حساب المصنعية بالنسبة المئوية وأقلها هي 6%.





سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 80.48 دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 348.01 دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 688.32 دولار أمريكي

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

116940 جنيها



سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC



26410 جنيها

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC



13185 جنيها

