الأحداث العالمية تلقي بظلالها على أسعار الذهب والنفط

تأثرت الأسواق العالمية، بالأحداث خلال تعاملات الأسبوع، وخاصة مع استمرار أحداث العنف في قطاع غزة، والانقسام العالمي ما بين مؤيد ومعارض لما يدور في غزة.

الذهب

حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% لتنهي الأسبوع عند 2019.62 دولار للأونصة على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة وتراجع الدولار، ومن الجدير بالذكر أن معظم المكاسب التي شهدها المعدن الأصفر كانت خلال جلسة يوم الأربعاء (+2.43%)، حيث استفاد الذهب من نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي مال نحو تيسير السياسة النقدية.

النفط

حققت أسعار النفط مكاسب بنسبة 0.94% خلال أسبوع تداول ملئ بالتقلبات، لتستقر عند 76.55 دولارًا للبرميل، مسجلة أول مكاسبها الأسبوعية في ثمانية أسابيع. ففي البداية، خسرت الأسعار نحو 3.67% خلال جلسة الثلاثاء لتصل إلى 73.24 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري أن يبلغ متوسط السعر لخام برنت 83 دولارًا للبرميل في عام 2024، مقابل تقديرات الشهر الماضي البالغة 93 دولارًا للبرميل. وفي وقت لاحق من الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز تعويض خسائرها، حيث أظهرت البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعهللأسبوع الثاني على التوالي لتتجاوز بذلكالتوقعات السابقة بشأن سحب 0.65 مليون برميل. علاوة على ذلك، عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب خلال عام 2024 بمقدار 130 ألف برميل يوميًا مع الإشارة إلى تراجع مخزونات النفط العالمية في شهر أكتوبر لأول مرة في أربعة أشهر.

وعلى الصعيد الآخر، تسببت الهجمات المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر، التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية، مخاوف من عرقلة حركة نقل النفط، مما زاد من ارتفاع الأسعار.