الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النفط يرتفع 2% تقريبا بسبب هجمات البحر الأحمر

النفط
النفط

شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 2% تقريبا، أمس الإثنين، وسط قلق المستثمرين من تعطل التجارة البحرية وزيادة تكاليف الإمدادات بعد هجمات ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة مملوكة للنرويج لهجوم في البحر الأحمر، وقالت شركة النفط الكبرى "بي.بي" إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وأعلنت شركات شحن أخرى في مطلع هذا الأسبوع أنها ستتجنب هذا المسار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8 بالمئة عند التسوية إلى 77.95 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.5% إلى 72.47 دولار للبرميل، وارتفع الخامان نحو ثلاثة دولارات في وقت سابق من الجلسة.

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