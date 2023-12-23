سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء السبت 23-12-2023.. طالع آخر تحديث

يهتم آلاف المصريون بمعرفة سعر الذهب اليوم في مصر، وذلك بسبب التذبذب الكبير الذي يضرب البورصات العالمية، مما أثر في سعر أسهم العديد من الشركات، وأحدث تغييرًا في أسعار العملات العربية والعالمية، لذا لجأ الكثيرون لشراء المعدن الأصفر باعتباره زينة وخزينة وكذلك وعاء ادخاري آمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويحقق المعدن الأصفر معدلات ارتفاع قياسية في مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب الاقبال الكثيف على شراءه، واستقر سعر الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في بداية التعاملات داخل أسواق الصاغة المصرية، حيث حافظ سعر الذهب عيار 21 على آخر ارتفاع سجله أمس بقيمة نحو 40 جنيهًا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم السبت

ومن المعروف أن قيمة المصنعية تختلف من تاجر لآخر ومن نطاق جغرافي لغيره وفيما يلي تقديرات المصنعية التي تضاف لقيمة الجرام الخام:

- مصنعية عيار 24 تتراوح بين 30: 40 جنيهًا

- مصنعية عيار 21 تتراوح بين 50:70 جنيهًا

- مصنعية عيار 18 تتراوح بين 80-120 جنيهًا

سعر الذهب اليوم في الصاغة

تصدر سعر الذهب اليوم السبت في مصر قائمة البحث على محركات البحث "جوجل" بعد قرار البنك المركزي، أول أمس الخميس بتثبيت سعر الفائدة، مما أثار تساؤلات كثيرة حول سعر الذهب في الوقت الحالي، وفي إطار حرص الدستور على تقديم تحديثات بأسعار الذهب على مدار اليوم، نرصد سعر الذهب في الصاغة في منتصف تعاملات اليوم السبت.

سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت

حافظ سعر الذهب عيار 24 على ارتفاعه في نهاية تعاملات أمس الجمعة بقيمة 45 جنيها للجرام، ليصل السعر الحالي إلى 3474 جنيها، وهو أعلى سعر للذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم عيار 21

فيما سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 استقرارًا على آخر ارتفاع شهده أمس بقيمة 40 جنيهًا، ليأتي بقيمة 3040 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعًا بين المقبلين على الزواج وانتشارًا في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 23 ديسمبر

وفي الوقت ذاته استقر سعر الذهب عيار 18 الآن ليسجل سعر 2606 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23 -12- 2023 في محلات الذهب وسوق الصاغة بقيمة 24320 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وقد شهد سعر الذهب بالدولار استقرارًا عالميًا، حيث بلغ سعر 2067 دولارًا للأونصة.

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