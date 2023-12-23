السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وآخر مهلة للتقديم

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، تزامنا مع موعد تسجيل الاستمارة الالكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية.

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 

وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ينطلق ماراثون امتحانات الترم الأول، المقررة في شهر يناير المقبل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من طلاب الصف الثالث الاعدادي تسجيل بياناتهم التفصيلية في الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يتم استخراج رقم جلوس بناء علي البيانات المسجلة للطالب بالاستمارة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية

خطوات التسجيل

ومن خلال التقرير التالي، يقدم  "الدستور" خدمة لطلاب الشهادة الاعدادية وهي خطوات التسجيل عبر منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب 3 إعدادي بجميع محافظات الجمهورية.

طريقة التقديم 

وذلك من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط التالي https://moe.gov.eg 

اختيار أيقونة تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب 3 إعدادي، ثم تسجيل الدخول عبر منصة أوفيس 365، وإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب والمدرسة المقيد بها والمواد الدراسية التي يدرسها خلال العام الحالي، وإدخال الرقم السري الخاص بالطالب، وتحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الامتحانات، واخيرا الضغط على كلمة حفظ.

آخر مهلة لتقديم الاستمارة الالكترونية

واعطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مهلة لطلاب الصف الثالث الاعدادي بغلق باب تقديم الاستمارة الإلكترونية للتقديم الامتحانات نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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متاح وفعال.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

و تعقد اختبارات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية في الفترة من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 حتى يوم 25 يناير 2024 لانعقاد امتحانات طلاب 3 اعدادي في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات خلال الأسبوع الجاري والذي تم وضعها مع مراعاة المدة الزمنية بين المواد الدراسية التي يقوم الطالب بإداءها.

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