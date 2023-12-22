الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح وفعال.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

استمارة الشهادة
استمارة الشهادة الاعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام من آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية، عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، وذلك مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول في مختلف المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية واللغات، وفي ظل انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية تخفيفاً عن الطلبة.
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023
 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، وذلك عقب ارتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيس بوك وتويتر، عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، خاصة مع اعتبارها شرطًا إلزاميًا من الوزارة لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية بأنحاء الجمهورية، وذلك عقب انتهاء الفصلين الأول والثاني من الدراسة.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر، ضرورة ملء الاستمارة الخاصة بدخول امتحانات الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب والطالبات في جميع مدارس مصر الحكومية، وذلك بتعليمات محددة وتحت إشراف كامل من اللجنة المشرفة بالمدرسة، وذلك قبل الموعد المحدد من وزارة التعليم.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تقديم البيانات وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، مشددة على إتاحة التسجيل عبر منصة التقديم الإلكترونية حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، وفقًا للقواعد المعمول بها.
ويستعرض "الدستور" أهم الضوابط المتعلقة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، ومنها الآتي:
1_ مطابقة البيانات المسجلة لشهادة ميلاد الطالب.
2_ كتابة الاسم بدون أخطاء رباعيا مع تأكيد المدرسة من المستندات.
3_ طباعة الاستمارة الخاصة بالطالب.
4_ إرفاق صورتين من شهادة ميلاد الطالب مع استمارة الإعدادية.
5_ ختم الاستمارة من المدرسة على أن يكون نصف الختم على صورة الطالب مع التوقيع أسفلها.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023

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آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 بكافة المحافظات

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أساس دخول الامتحانات.. أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

في النهاية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك كالتالي:
1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.
2. الضغط على رابط تسجيل الاستمارة الموجود على الشاشة.
3. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
4. إرفاق صورة حديثة ورفعها على الموقع.
5. كتابة رقم الهاتف والرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
6. طباعة استمارة الشهادة الإعدادية بألوان وتقديمها للمدرسة التابعة لها.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 الشهادة الإعدادية 2023 استمارة الشهادة الإعدادية 2023 تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

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