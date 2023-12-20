الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول امتحانات الترم الأول

وزير التعليم
وزير التعليم

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية تزامنا مع موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الالكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية.

استمارة الشهادة الاعدادية 2024

قبل انطلاق ماراثون امتحانات الترم الأول، المقررة في شهر يناير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يجب على طلاب الصف الثالث الاعدادي تسجيل بياناتهم التفصيلية في استمارة الشهادة الإعدادية 2024 المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يتم استخراج رقم جلوس بناء علي البيانات المسجلة للطالب بالاستمارة.

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تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

ويقدم  "الدستور" خدمة لطلاب الشهادة الاعدادية وهي خطوات التسجيل عبر منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب 3 إعدادي بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط التالي من هنا، اختيار أيقونة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 لدخول الامتحانات، ثم تسجيل الدخول عبر منصة أوفيس 365، وإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب والمدرسة المقيد بها والمواد الدراسية التي يدرسها خلال العام الحالي، وإدخال الرقم السري الخاص بالطالب، وتحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الامتحانات، واخيرا الضغط على كلمة حفظ.

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موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 2024

ووفقا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد اختبارات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية في الفترة من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 حتى يوم 25 يناير 2024 لانعقاد امتحانات طلاب 3 اعدادي في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات خلال الأسبوع الجاري والذي تم وضعها مع مراعاة المدة الزمنية بين المواد الدراسية التي يقوم الطالب بإداءها.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول تنطلق في شهر يناير المقبل.

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