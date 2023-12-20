تعليمات مهمة من «التربية والتعليم» للمدارس بشأن امتحانات المهام الادائية

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات التعليمية بالمتابعة الجيدة لامتحانات المهام الادائية والتى تبدأ فى نهاية ديسمبر الجارى، وقالت الوزارة للمديريات إنه يجب على المدارس إعلان الجداول على صفحاتها عبر الفيس بوك بالاضافة إلى إعلان الجداول فى مكان ظاهر بالمدرسة.

«ماهى المهام الادائية»؟

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تنفيذ المهام الأدائية من جانب التلاميذ يتم داخل الفصل، حيث يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى ويختار التلميذ واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لتلاميذه في اختيار المهام المناسبة لميوله ، بهدف قياس من تعلمه الطالب واكتسبه من المقرر، مشددة على أن المديريات تضع وتحدد مواعيد تقييمات التلاميذ في المهام الأدائية لتتم في ديسمبر الجارى قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر أن تنطلق 14 يناير المقبل.

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وأوضحت الوزارة خلال بيانات صحفيه لها على المهام الادائية أنه تخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، توزع على التخطيط الجيد 5 درجات وجدية العمل 5 درجات والمنتج النهائي 25 درجة.

وأكدت الوزارة، على أنه يتم أداء المهام الأدائية تحت الإشراف الفني الكامل للتوجيه الفني للمادة مع معلم الفصل ويستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية، مما لا يخل بنظام الدراسة طول اليوم الدراسي، وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس، مضيفة أن المهام الأدائية تشمل جميع المواد الدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، على أن يتم تحديد موعد المهام الأدائية لمادتي المستوى الرفيع للمدارس الخاصة اللغات والعربى والمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، حسب ظروف كل مدرسة، بالتنسيق بين التوجيه الفني المختص والمدرسة.