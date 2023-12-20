موسكو: روسيا وتركيا أكدتا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قالت موسكو، إن روسيا وتركيا أكدتا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن 70% من ضحايا قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية نساء وأطفال، مشددًا على أن 90% من سكان غزة أصبحوا في عداد النازحين داخليا.

أضاف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة، أن أفعال إسرائيل الطائشة طالت الرهائن، ويتم فرض قيود على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك نقص هائل في الوقود والأدوية والمياه، والنظام العام اقترب من حافة الانهيار.

أوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد عدم وجود ملاذ آمن في قطاع غزة، ومن أصل 36 مؤسسة طبية تعمل 8 فقط بشكل جزئي وتفتقر إلى المياه والكهربائي، بالإضافة إلى وجود زيادة في عدد الموظفين الذين فقدوا حياتهم، مثل موظفو الأمم المتحدة، كما أن 90 من مرافق الأمم المتحدة تتعرض للهجوم، وهذا أكبر إزهاق للأرواح منذ تأسيس الأمم المتحدة.