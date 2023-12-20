الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موسكو: روسيا وتركيا أكدتا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة

غزة
غزة

قالت موسكو، إن روسيا وتركيا أكدتا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن 70% من ضحايا قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية نساء وأطفال، مشددًا على أن 90% من سكان غزة أصبحوا في عداد النازحين داخليا.

أضاف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة، أن أفعال إسرائيل الطائشة طالت الرهائن، ويتم فرض قيود على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك نقص هائل في الوقود والأدوية والمياه، والنظام العام اقترب من حافة الانهيار.

أوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد عدم وجود ملاذ آمن في قطاع غزة، ومن أصل 36 مؤسسة طبية تعمل 8 فقط بشكل جزئي وتفتقر إلى المياه والكهربائي، بالإضافة إلى وجود زيادة في عدد الموظفين الذين فقدوا حياتهم، مثل موظفو الأمم المتحدة، كما أن 90 من مرافق الأمم المتحدة تتعرض للهجوم، وهذا أكبر إزهاق للأرواح منذ تأسيس الأمم المتحدة.

الحرب الإسرائيلية قطاع غزة ضحايا قطاع غزة الامم المتحدة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة روسيا تركيا طلاق النار في قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم الشابورة للاجئين جنوبى غزة

الاحتلال يستولى على 5 دونمات شرق بيت لحم بالضفة الغربية

زوارق الاحتلال تطلق القذائف تجاه شواطئ المحافظة الوسطى بغزة

الأمير مشعل الصباح: الكويت ستبقى محافظة على التزاماتها الخارجية.. وسنحارب كل أشكال الإرهاب

ماليزيا ترسل 3 شحنات مساعدات لقطاع غزة.. والأخيرة هى الأكبر

"أطباء بلا حدود": جرحى مستشفى العودة فى غزة يعانون انعدام الخدمات

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت

وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

حبس "تيك توكر" من أكتوبر بتهمة "فيديوهات فاضحة"

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس