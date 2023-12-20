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تحقيقات ومتابعات

عاجل.. قبل انطلاق امتحانات "الترم الأول".. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم

رضا حجازى
رضا حجازى

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول فى منتصف شهر يناير المقبل، وتستعد جميع المدارس لإعلان الجداول والاستعداد المبكر للامتحانات.

 

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول وترصدها الدستور 

-تكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس

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-مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي

-إتاحة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس

 _إجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت

_ مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولون عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

-وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها.

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات

_إجراء الامتحانات للشهادة الإعدادية وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي
 

-التشديد على مديري المديريات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية


-متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها.

-تسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب

-توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس..والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها

-وضع ضوابط معلنة فى توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي

-سرعة استقبال كافة الالتماسات التي تلقتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بمسابقة "٣٠ ألف معلم" تمهيدا لتنظيم التواصل معهم

امتحانات أنتظام أمتحانات الفصل الدراسي الأول 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني التربية والتعليم ,موازنة التعليم

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