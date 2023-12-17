كم تبلغ الرسوم؟.. ننشر آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

يكثف طلاب الصف الثالث الإعدادي عن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن ملء الاستمارة الالكترونية شرطًا لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تفعيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 من يوم 5 ديسمبر الحالي، ومتاح حتى نهاية الشهر الجاري حيث يمكن للطلاب التسجيل من خلاله للتقدم إلى الامتحانات التي ستبدأ في يناير المقبل، وأوضحت الوزارة أن ملء هذه الاستمارات يتطلب معرفة البريد الإلكتروني "الكود الموحد" المدرسي الخاص بالطالب كمتطلب أساسي.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 -2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية عبر موقعها الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختر خدمات إلكترونية وانقر على منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة والإعدادية.

- انقر على أيقونة تسجيل الدخول إذا كنت تعرف بريدك الإلكتروني الموحد.

- اكتب بريدك الإلكتروني الموحد في الخانة المخصصة.

- انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

- ستظهر صفحة يجب ملء المعلومات والبيانات المطلوبة بعناية.

- كتابة الاسم بالكامل ورقم القيد والرقم القومي.

- قم بتحميل نسخة من شهادة الميلاد الكمبيوترية.

- حمل نسخة من إيصال سداد الرسوم المدرسية.

- قم بإرفاق صورة للطالب بخلفية بيضاء مطابقة لصورة المرسلة إلى المدرسة.

- مراجعة جميع البيانات المكتوبة قبل الضغط على أيقونة التسجيل.

- أخيرا، طباعة استمارة الشهادة الإعدادية وتسليمها للمدرسة.

رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم الضوابط المتعلقة بـ استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، حيث يجب كتابة اسم الطالب رباعي كما هو مطابق في شهادة الميلاد، والتأكد من صحة جميع البيانات المذكورة في الاستمارة.

بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية وتسديد رسوم تسجيل الشهادة الإعدادية وهي إلزامية أيضًا لدخول الإمتحانات تقدر بقيمة 158 جنيهًا عبر حساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري والبريد.

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