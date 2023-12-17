خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي الأزهري، بعد أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب تسجيل استمارة طلاب الإعدادية الأزهرية عبر موقع الأزهر الرسمي لكل الطلاب.

تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

أكدت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أن تسجيل الاستمارات الإلكترونية سيكون على موقع إدارة شئون الطلاب الإلكتروني، وسيستمر في الفترة من الخميس 1 ديسمبر، وينتهي الخميس 29 من ديسمبر أيَضَا، على أن تبدأ المعاهد في تحرير استمارات التقدم الورقية في نفس الفترة، وتكون النسخة المطبوعة من الاستمارة تحمل رقم العام الدراسي الحالي.

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

- اختيار تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية.

- كتابة الرقم القومي للطلاب.

- كتابة الرقم السري ويحصل عليه الطالب من خلال المعهد الأزهري التابع إدارة شئون الطلاب.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- طباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد لإتمام باقي إجراءات دخول الطالب الامتحانات.

وأعلن الأزهر الشريف عن الخطوات الخاصة بالتسجيل فى الخطوة الأولى بعد فتح الصفحة الرسمية الخاصة في تسجيل استمارة الأزهر الشريف الصف الثالث الإعدادي 2024، يتوجب ملء البيانات الموضحة في الخانة الخانات الظاهرة على الصفح الرئيسية للموقع وتتمثل البيانات الخاصة بالطاف في الرقم القومي المكون من 14 رقم والمتواجد في شهادة الميلاد المميكنة أو بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الطالب 16 عامًا، ثم تأتى الخطوة الثانية ضمن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023 كتابة كلمة السر الخاصة بالطالب لإجراء عملية تسجيل الدخول وبعد ملء البيانات الخاصة بالطالب يمكن الضغط على الأيقونة المكتوب عليها تسجيل دخول، أما فى الخطوة الثالثة بعد تسجيل الدخول يمكن للطالب ملء استمارة الأزهر الشريف الصف الثالث الإعدادي 2024 وبعد ملء البيانات يتوجب على الطالب الضغط على كلمة حفظ والاحتفاظ بنسخة من الاستمارة.