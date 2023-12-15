الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 العام الجاري

تلاميذ
تلاميذ

يبحث طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك مع اقتراب موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

وتقول  وزارة التربية والتعليم  أنه تم إتاحة موقع تسجيل استمارات التقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأضافت الوزارة  يمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 خلال شهر ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 هو يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.

ويذكر أنه يجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي دفع رسوم استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، ليتمكن الطالب من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، لافتا  أن رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 هى 158 جنيهًا يتم دفعها من خلال حساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ فوري والبريد، بالإضافة إلى 10 جنيهات يتم دفعها للمدرسة.

باقى أسبوعين.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

استمارة الصف الثالث الإعدادي.. قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

يتم تسجيل الاستمارة من خلال  اختيار الخدمات الإلكترونية،واختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، ثم  الضغط على تسجيل الدخول، وأدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

ثم  الضغط على تسجيل الدخول.، وكتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد، وتظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يجب مراجعتها، ثم  كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، وكذلك رفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة.

وحول تعليمات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادبة 2024 أنه يجب  التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد، وكتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد، والتأكد من صحة البيانات المدونة في الإستمارة، وكذا كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية أو الاستمارة (رقم الطالب)، واستخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة "سكانر"، والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة.

وتشمل التعليمات عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة، وفي حالة وجود بيان غير واضح للطلاب يجب التوجه للمدرسة والتواصل مع شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي، ودفع مصروفات الاستمارة، والإسراع في دفع المصروفات المدرسية.

الشهادة الاعدادية تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الصف الثالث الاعدادي رسوم استمارة التقدم لامتحانات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

الأكثر قراءة

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة اتحاد جدة

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

وعود الخطيب للاعبى الأهلى فى حال الفوز على اتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

تقرير بريطانى: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأى محاولة أمريكية لوقف الحرب فى غزة

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا