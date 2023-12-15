رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 العام الجاري

يبحث طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك مع اقتراب موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

وتقول وزارة التربية والتعليم أنه تم إتاحة موقع تسجيل استمارات التقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأضافت الوزارة يمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 خلال شهر ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 هو يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.

ويذكر أنه يجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي دفع رسوم استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية، ليتمكن الطالب من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، لافتا أن رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 هى 158 جنيهًا يتم دفعها من خلال حساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ فوري والبريد، بالإضافة إلى 10 جنيهات يتم دفعها للمدرسة.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

يتم تسجيل الاستمارة من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية،واختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، ثم الضغط على تسجيل الدخول، وأدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.، وكتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد، وتظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية يجب مراجعتها، ثم كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، وكذلك رفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة.

وحول تعليمات تسجيل استمارة الشهادة الاعدادبة 2024 أنه يجب التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد، وكتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد، والتأكد من صحة البيانات المدونة في الإستمارة، وكذا كود الطالبة مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية أو الاستمارة (رقم الطالب)، واستخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء علي الاستمارة "سكانر"، والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة.

وتشمل التعليمات عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعه البيانات كامله وتكون صحيحة، وفي حالة وجود بيان غير واضح للطلاب يجب التوجه للمدرسة والتواصل مع شئون الطلبة للصف الثالث الإعدادي، ودفع مصروفات الاستمارة، والإسراع في دفع المصروفات المدرسية.