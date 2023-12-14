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مصر

باقى أسبوعين.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية

يتساءل آلاف من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن خطوات تسجيل استمارة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لاسيما أن قطاع المعاهد فرض الاستمارة الإلكترونية كشرط لدخول امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، لذا يتصدر البحث عن استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية محرك البحث جوجل، وآخر موعد للتسجيل.

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

أشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى أنه للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، يتطلب من جميع طلاب الأزهر التسجيل في استمارة التقدم لامتحانات الشهادات الأزهرية 2024، حيث تعتبر هذه الاستمارة مستندًا رسميًا أساسيًا في ملف تقدم الطالب لأداء الامتحان، ويقوم الطالب بطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها كمستند رسمي يُثبت رغبته في خوض امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

استمارة الصف الثالث الإعدادي.. قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

خطوات ورابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 لدخول الامتحانات والمستندات المطلوبة

 

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشريف استمارة التسجيل لشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، وذلك في توقيت يتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم قبل ساعات عن فتح باب التسجيل لشهادة الإعدادية للتعليم العام، والتي تم فتحها منذ يوم أمس الثلاثاء وستستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024 

للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

1- أول خطوة هي الدخول إلى موقع قطاع المعاهد الأزهرية من خلال الرابط التالي.

2- بعد الدخول إلى الموقع، سيُطلب من الطالب ملء بعض البيانات المهمة، وهي الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والموجود في شهادة الميلاد المعتمدة للطالب، أو بطاقة الرقم القومي في حال بلوغ الطالب 16 عامًا وامتلاكه لبطاقة رقم قومي.

3- بعد ذلك، يتوجب على الطالب كتابة كلمة المرور الخاصة به لإكمال عملية تسجيل الدخول.

4- بعد كتابة البيانات الرسمية، يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة التي تحمل عبارة "تسجيل الدخول".

5- بعد تسجيل الدخول، يمكن للطالب ملء استمارة التسجيل للصف الثالث الاعدادي 2024 في الأزهر الشريف.

6- بعد انتهاء الطالب من ملء البيانات، يجب عليه الضغط على كلمة "حفظ".

7- يجب على الطالب الاحتفاظ بنسخة من استمارة التسجيل.

إقرأ أيضًا: استمارة الصف الثالث الإعدادي.. قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

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