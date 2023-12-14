باقى أسبوعين.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

يتساءل آلاف من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن خطوات تسجيل استمارة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لاسيما أن قطاع المعاهد فرض الاستمارة الإلكترونية كشرط لدخول امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، لذا يتصدر البحث عن استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية محرك البحث جوجل، وآخر موعد للتسجيل.

استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

أشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى أنه للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، يتطلب من جميع طلاب الأزهر التسجيل في استمارة التقدم لامتحانات الشهادات الأزهرية 2024، حيث تعتبر هذه الاستمارة مستندًا رسميًا أساسيًا في ملف تقدم الطالب لأداء الامتحان، ويقوم الطالب بطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها كمستند رسمي يُثبت رغبته في خوض امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشريف استمارة التسجيل لشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، وذلك في توقيت يتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم قبل ساعات عن فتح باب التسجيل لشهادة الإعدادية للتعليم العام، والتي تم فتحها منذ يوم أمس الثلاثاء وستستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

1- أول خطوة هي الدخول إلى موقع قطاع المعاهد الأزهرية من خلال الرابط التالي.

2- بعد الدخول إلى الموقع، سيُطلب من الطالب ملء بعض البيانات المهمة، وهي الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والموجود في شهادة الميلاد المعتمدة للطالب، أو بطاقة الرقم القومي في حال بلوغ الطالب 16 عامًا وامتلاكه لبطاقة رقم قومي.

3- بعد ذلك، يتوجب على الطالب كتابة كلمة المرور الخاصة به لإكمال عملية تسجيل الدخول.

4- بعد كتابة البيانات الرسمية، يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة التي تحمل عبارة "تسجيل الدخول".

5- بعد تسجيل الدخول، يمكن للطالب ملء استمارة التسجيل للصف الثالث الاعدادي 2024 في الأزهر الشريف.

6- بعد انتهاء الطالب من ملء البيانات، يجب عليه الضغط على كلمة "حفظ".

7- يجب على الطالب الاحتفاظ بنسخة من استمارة التسجيل.

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