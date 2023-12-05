الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023

الأزهر
الأزهر

أعلن الموقع الرسمى للأزهر الشريف عن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023 بالتزامن مع البحث عليها عبر جوجل، وترصد "الدستور" خلال التقرير التالى جميع الخطوات الخاصة خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023.

آخر موعد لـ تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الازهرى 2023

وأعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أن تسجيل الاستمارات الإلكترونية سيكون على موقع إدارة شئون الطلاب الإلكتروني، مؤكدة فى بيان صحفى لها أنه سوف سيستمر في الفترة من الخميس 1 ديسمبر، وينتهي الخميس 29 من الشهر ذاته، على أن تبدأ المعاهد في تحرير استمارات التقدم الورقية في نفس الفترة، وتكون النسخة المطبوعة من الاستمارة تحمل رقم العام الدراسي الحالي.

أقرا أيضًا

txt

ماذا تعرف عن اليوم العالمي للتطوع وكيفية الاحتفال به؟

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي الازهرى 2023

حيث يمكنك الدخول على الموقع الرسمى عبر الموقع التالى من أجل خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023 zhar.gov.eg/certificates/login.aspx

وأعلن الأزهر الشريف عن الخطوات الخاصة بالتسجيل فى الخطوة الأولى بعد فتح الصفحة الرسمية الخاصة في تسجيل استمارة الأزهر الشريف الصف الثالث الإعدادي 2024، يتوجب ملء البيانات الموضحة في الخانة الخانات الظاهرة على الصفح الرئيسية للموقع وتتمثل البيانات الخاصة بالطاف في الرقم القومي المكون من 14 رقم والمتواجد في شهادة الميلاد المميكنة أو بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الطالب 16 عاما.

ثم تأتى الخطوة الثانية ضمن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023 كتابة كلمة السر الخاصة بالطالب لإجراء عملية تسجيل الدخول وبعد ملء البيانات الخاصة بالطالب يمكن الضغط على الأيقونة المكتوب عليها تسجيل دخول، أما فى الخطوة الثالثة بعد تسجيل الدخول يمكن للطالب ملء استمارة الأزهر الشريف الصف الثالث الإعدادي 2024 وبعد ملء البيانات يتوجب على الطالب الضغط على كلمة حفظ والاحتفاظ بنسخة من الاستمارة.

أعلام الأزهر الشريف إتمام الشهادة الإعدادية أجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية إستمارة الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 إلكترونيا ورسوم تحريرها

تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق التي يتم تجهيزها

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق المطلوبة

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

التصعيد لا يتوقف| خسائر إسرائيلية كبيرة جراء الحرب على قطاع غزة.. ومتظاهرون أمام مقر نتنياهو: «ارحل الآن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"