أعلن الموقع الرسمى للأزهر الشريف عن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023 بالتزامن مع البحث عليها عبر جوجل، وترصد "الدستور" خلال التقرير التالى جميع الخطوات الخاصة خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023.

آخر موعد لـ تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الازهرى 2023

وأعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أن تسجيل الاستمارات الإلكترونية سيكون على موقع إدارة شئون الطلاب الإلكتروني، مؤكدة فى بيان صحفى لها أنه سوف سيستمر في الفترة من الخميس 1 ديسمبر، وينتهي الخميس 29 من الشهر ذاته، على أن تبدأ المعاهد في تحرير استمارات التقدم الورقية في نفس الفترة، وتكون النسخة المطبوعة من الاستمارة تحمل رقم العام الدراسي الحالي.

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خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي الازهرى 2023

حيث يمكنك الدخول على الموقع الرسمى عبر الموقع التالى من أجل خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023 zhar.gov.eg/certificates/login.aspx

وأعلن الأزهر الشريف عن الخطوات الخاصة بالتسجيل فى الخطوة الأولى بعد فتح الصفحة الرسمية الخاصة في تسجيل استمارة الأزهر الشريف الصف الثالث الإعدادي 2024، يتوجب ملء البيانات الموضحة في الخانة الخانات الظاهرة على الصفح الرئيسية للموقع وتتمثل البيانات الخاصة بالطاف في الرقم القومي المكون من 14 رقم والمتواجد في شهادة الميلاد المميكنة أو بطاقة الرقم القومي في حالة بلوغ الطالب 16 عاما.

ثم تأتى الخطوة الثانية ضمن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهرى 2023 كتابة كلمة السر الخاصة بالطالب لإجراء عملية تسجيل الدخول وبعد ملء البيانات الخاصة بالطالب يمكن الضغط على الأيقونة المكتوب عليها تسجيل دخول، أما فى الخطوة الثالثة بعد تسجيل الدخول يمكن للطالب ملء استمارة الأزهر الشريف الصف الثالث الإعدادي 2024 وبعد ملء البيانات يتوجب على الطالب الضغط على كلمة حفظ والاحتفاظ بنسخة من الاستمارة.