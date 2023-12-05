الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا تعرف عن اليوم العالمي للتطوع وكيفية الاحتفال به؟

اليوم العالمي للتطوع
اليوم العالمي للتطوع

يصادف يوم 5 ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي للتطوع، هذا اليوم يعتبر فرصة للتعبير عن التقدير والاحترام للمتطوعين ودورهم الهام في المجتمع، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لتشجيع المزيد من الأفراد على المشاركة في العمل التطوعي وتقديم خدماتهم للمجتمع والعمل على تحسينه. ويعكس اليوم العالمي للتطوع قيم التعاون والتضامن والعطاء، ويسلط الضوء على قوة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحققه التطوع في حياة الناس والمجتمعات.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بطرق مختلفة في مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الطرق الشائعة التي يتم بها الاحتفال بهذا اليوم:

المناسبات الرسمية: يقام حفل تكريمي أو اجتماع رسمي للاحتفال بالمتطوعين وتقدير جهودهم. يتم فيه تسليط الضوء على أعمال التطوع الملهمة وتكريم المتطوعين المتميزين.

الأنشطة التطوعية: ينظم فرق التطوع والجمعيات المحلية أنشطة تطوعية مختلفة في هذا اليوم، مثل تنظيف البيئة، وزراعة الأشجار، وزيارة دور الرعاية، وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

حملات توعية: تُطلق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع. يتم نشر المعلومات والقصص الملهمة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع.

الفعاليات والمؤتمرات: يُنظم مؤتمرات وورش عمل تجمع المهتمين بالتطوع لتبادل الخبرات والأفكار والابتكارات في هذا المجال. تُعقد جلسات حوارية ومحاضرات تثقيفية لتعزيز فهم أهمية التطوع.

تكريم المتطوعين: يتم تكريم المتطوعين المختارين من قبل المؤسسات والجهات المختلفة عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية.

مدير عمليات رفح يوضح خطوات التطوع للفريق الميدانى أمام المعبر (فيديو)

وأوضحت الأمم المتحدة أن العدد الشهري للمتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بلغ 862.4 مليونًا في كافة أنحاء العالم، كما يتواصل تنظيم معظم العمل التطوعي بشكل غير رسمي بين الأفراد، حيث يشارك 14.3٪ من سكان العالم، بينما يشارك 6.5٪ من الأشخاص في سن العمل في كافة أنحاء العالم في التطوع الرسمي عبر منظمة أو جمعية. وتقوم نسبة كبيرة من الناس بأنواع متعددة من العمل التطوعي.

اليوم العالمي للتطوع المجتمع المجتمعات التضامن التعاون

مواد متعلقة

مدير عمليات رفح يوضح خطوات التطوع للفريق الميدانى أمام المعبر (فيديو)

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة