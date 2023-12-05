ماذا تعرف عن اليوم العالمي للتطوع وكيفية الاحتفال به؟

يصادف يوم 5 ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي للتطوع، هذا اليوم يعتبر فرصة للتعبير عن التقدير والاحترام للمتطوعين ودورهم الهام في المجتمع، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لتشجيع المزيد من الأفراد على المشاركة في العمل التطوعي وتقديم خدماتهم للمجتمع والعمل على تحسينه. ويعكس اليوم العالمي للتطوع قيم التعاون والتضامن والعطاء، ويسلط الضوء على قوة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحققه التطوع في حياة الناس والمجتمعات.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بطرق مختلفة في مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الطرق الشائعة التي يتم بها الاحتفال بهذا اليوم:

المناسبات الرسمية: يقام حفل تكريمي أو اجتماع رسمي للاحتفال بالمتطوعين وتقدير جهودهم. يتم فيه تسليط الضوء على أعمال التطوع الملهمة وتكريم المتطوعين المتميزين.

الأنشطة التطوعية: ينظم فرق التطوع والجمعيات المحلية أنشطة تطوعية مختلفة في هذا اليوم، مثل تنظيف البيئة، وزراعة الأشجار، وزيارة دور الرعاية، وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

حملات توعية: تُطلق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع. يتم نشر المعلومات والقصص الملهمة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع.

الفعاليات والمؤتمرات: يُنظم مؤتمرات وورش عمل تجمع المهتمين بالتطوع لتبادل الخبرات والأفكار والابتكارات في هذا المجال. تُعقد جلسات حوارية ومحاضرات تثقيفية لتعزيز فهم أهمية التطوع.

تكريم المتطوعين: يتم تكريم المتطوعين المختارين من قبل المؤسسات والجهات المختلفة عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن العدد الشهري للمتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بلغ 862.4 مليونًا في كافة أنحاء العالم، كما يتواصل تنظيم معظم العمل التطوعي بشكل غير رسمي بين الأفراد، حيث يشارك 14.3٪ من سكان العالم، بينما يشارك 6.5٪ من الأشخاص في سن العمل في كافة أنحاء العالم في التطوع الرسمي عبر منظمة أو جمعية. وتقوم نسبة كبيرة من الناس بأنواع متعددة من العمل التطوعي.