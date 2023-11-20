الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير عمليات رفح يوضح خطوات التطوع للفريق الميداني أمام المعبر (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

قال محمود علام، مدير عمليات معبر رفح بالفريق الميداني لمؤسسة حياة كريمة، إن هناك العديد من الشباب الذين تطوعوا للعمل الميداني أمام معبر رفح؛ لتجهيز وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي قطاع غزة.

وأوضح علام، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن خطوات التطوع للفريق الميداني الخاص بمؤسسة حياة كريمة أمام معبر رفح، هي الدخول أولا إلى موقع المؤسسة واختيار "مشاركة في العمل التطوعي"، وملء الاستمارة من خلال كتابة الاسم الرباعي، والبريد الالكتروني، وإرفاق صورة شخصية للمتطوع، ورقم التليفون، وكذلك العنوان، وتحديد المحافظة التابع لها المواطن والمنطقة.

وواصل: "نستقبل استمارات من جميع الفئات العمرية، حتى أن هناك أشخاص تصل أعمارهم إلى 60 و70 عامًا، ويرغبون أن يكونوا متواجدين أمام معبر برفح؛ بهدف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

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