أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة 2023 - 2024 قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي حيث يتم تفعيل رابط التسجيل خلال شهر يناير المقبل 2024 وفقا لتعلميات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

تفاصيل تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة 2023 - 2024

يعرض الدستور تفاصيل تسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة 2023 - 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح بال التسجيل بداية من شهر يناير المقبل وسوف يستمر لمدة شهر كامل بشكل إلكترونيًا من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم على غرار التسجيل فى الاستمارة الالكترونية للشهادة الإعدادية من خلال هذا الرابط (من هنا).

رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 - 2024

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسديد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة سوف تكون بواقع 210 جنيهات للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للسنتين الأولى والثانية أو للمرتين الأولى والثانية منها 200 جنيه لشراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم إضافى، بينما يسدد الطلاب المتقدمين للامتحانات للعامين الثالث والرابع 410 جنيه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تسجيل الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة فى غاية الاهمية لان بدونها لن يستطع الطالب دخول الامتحانات.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال خلال تصريحات سابقة له إن مصر قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية متغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية، حيث كان هناك توجيهات وتكليفات من رئيس الجمهورية، تتعلق بقناعة المجتمع المصري بأهمية تطوير منظومة التعليم وأن تعمل الدولة لصالح أبنائها حتي يتسلحوا بالمعارف ويكونوا قادرين علي العمل في المستقبل.

وأشار الوزير إلى أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل، مؤكدًا على مراعاة ظروف الأسرة والرفع عن كاهلها من جانب الدولة والوزارة.

اهتمام التربية والتعليم بالطلاب الفائقين

كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة بالفائقين والموهوبين باعتبارهم قاطرة التقدم للأمة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لتطوير منظومة التعليم، حيث تم تطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي حيث تم الانتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي، وجارى حاليًا الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الاعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأضاف الوزير أن الهدف الأساسي من مناهج المرحلة الإعدادية هو جودة حياة الطلاب وأسرهم وضمنت الوزارة مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر قطاعات المناهج والمواد الدراسية المختلفة، وتم التركيز علي المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتى تظهر في مراحل مبكرة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية، من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارًا مجتمعيًا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

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