الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مطابقة للمواصفات".. تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة تفاصيل  امتحانات الفصل الدراسى الأول، مؤكدة أنها مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وتم التشديد على  صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجات وضرورة الانتهاء من المناهج المقررة طبقا للخطة الزمنية والانضباط داخل اللجان والدقة فى التصحيح.

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وقالت المديرية، إنه بناء على تعليمات  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، عقد أشرف سلومة وكيل الوزارة وسمية الخطيب وكيل المديرية، اجتماعا مع موجهى عموم المواد للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام".

ووجه سلومة، بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

كما أكد ضرورة أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبى للأسئلة وأكد أن الامتحان على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات ومراعاة الدقة فى التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب وضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات والاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب ونشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة وتفعيل دور المدرس الأول المشرف بالمدارس

الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024: موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلاب.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024: تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 10 فبراير 2024: يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024: ينتهي الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024: تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024: تبدأ امتحانات الثانوية العامة.

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية التعليم

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