"الاتحاد المصرى للتأمين" يستقبل وفدً إماراتيًا لتعزيز التعاون بين السوقين

استقبل علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، كل من خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين ومحمد مظهر حمادة- عضو مجلس ادارة الاتحاد الأفرو أسيوي وحسين الشربينى- المدير التنفيذي- لجمعية الإمارات للتأمين ومؤمن مختار، أمين عام الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، لتعزيز التعاون بين السوقين الاماراتى والمصرى.

وفي بداية اللقاء، رحب علاء الزهيرى بالضيوف مُهنئًا خالد البادي على توليه رئاسة الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين عن الفترة من 2023 وحتى 2025.

ثم قام بإعطاء نبذه مختصرة عن سوق التأمين المصرى موضحًا أنه يعد أحد أقدم أسواق التأمين حيث بدأ منذ عام 1900.

وأشار “الزهيري” إلى الدور الذى يلعبه الاتحاد المصرى للتأمين في دعم سوق التأمين المصرى من خلال لجانه الفنية والتي بلغ عددها 20 لجنة وكان أحدثها لجنة الاستدامة ولجنة التحول الرقمى ونظم المعلومات. وذلك بالإضافة إلى أن الاتحاد يقوم بإصدار نشرة إلكترونية أسبوعية بهدف رفع الوعى التأمينى لدى جميع المهتمين بصناعة التأمين محليًا وعالميًا حيث يتم إرسال هذه النشرة لأكثر من عشرة آلاف متابع.

وأشار إلى أنه يأمل في الفترة القادمة أن يتم تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه في نوفمبر 2019 بين جمعية الإمارات للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين وكذلك إستمرار التعاون بين الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين في ظل رئاسة خالد البادى والاتحاد المصرى للتأمين.

وعبر خالد البادى، عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أنه يعتبر مصر بلده الثانى وأكد على أنه يتمنى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين السوق الإماراتى والسوق المصرى، كما أضاف أنه يعتزم خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفروآسيوى أن يتم تطوير خطط العمل بالاتحاد مما ينعكس بشكل إيجابى على جميع أعضاء الاتحاد.

وأوضح محمد مظهر حمادة، أنه يتعامل مع السوق المصرى منذ أكثر من 50 عامًا وأنه يأمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل.

وأعرب مؤمن مختار، عن تفاؤله بتولى خالد البادى رئاسة الاتحاد خلال العامين المقبلين واختتم كلمته موجهًا الشكر لممثلي السوق المصرى على دعمهم المستمر للاتحاد الأفروأسيوى موضحًا أن الاتحاد يضم في عضويته حتى الآن 215 عضو فاعل و60 عضو غير فاعل من 52 دولة وأن عدد الأعضاء من السوق المصرى يبلغ 41 عضوًا وبالتالي فهو من أكبر الأسواق الداعمة للاتحاد الأفروأسيوى.

وأشار شكيب أبو زيد، إلى أن أسواق التأمين العربية ستشهد في الفترة القادمة نموًا ملحوظًا في ظل التعاون المثمر فيما بينها ودعى سيادته جميع الحضور إلى التسجيل في المؤتمر القادم للاتحاد العام العربى للتأمين والذى سيعقد في سلطنة عمان في منتصف شهر فبراير 2024.

واختتم “الزهيرى” اللقاء موجهًا الشكر مرة أخرى لممثلي سوق التأمين الإماراتى على حرصهم على زيارة السوق المصرى ودعم أواصر التعاون بين السوقين.