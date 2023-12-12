الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم تحريرها

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم الأستمارة  من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع لاتفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث أشار البيان إلى أن موعد التسجيل هو فى بداية الترم الثاني تقريبا.

وأكد منشور وزارة التربية والتعليم والتعليم  الفني أن ملأ استمارة الثانوية العامة 2024 شرط أساسي لالتحاق الطلاب بامتحانات الثانوية العامة  فى نهاية العام الدراسى 2024 وهو في النصف الثانى من شهر يونيو 2024 حسب ما أشارت إليه الخطة لازمنية للوزارة والتي نشرت على موقع وزارة التريبة والتعليم في بداية العام الدراسي.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم  وذلك من خلال الرابط من هنا.

حيث يمكن الدخول إليه حينما يتم الأعلالان عن بدأ تلقي استمارات الثانوية العامة 2024

رسوم  استمارة الثانوية العامة 2024

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل 2024 وتستمر لمدة شهر، ولدخول الامتحانات لابد من تسديد رسوم الامتحان مع تسجيل استمارة 3 ثانوي.

وتبلغ رسوم تسجيل استمارة الشهادة الثانوية وفق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي تسدد إلكترونيا عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم للامتحانات 210 جنيهات للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للسنتين الأولى والثانية أو للمرتين.

وتم تقسيم رسوم تسجيل استمارة 3 ثانوي عام إلى  200 جنيه لشراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم إضافى، بينما يسدد الطلاب المتقدمين للامتحانات للعامين الثالث والرابع 410 جنيهات.

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