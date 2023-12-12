الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 مع الخارطة الزمنية التي اعلنتها في أغسطس الماضي عن العام الدراسي الجاري 2023-2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقً الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 15 يونيو المقبل والتي تستمر لمدة شهر كامل، ويتم وضع جدول امتحانات الثانوية العامة موحد للجمهورية كاملة في نفس التوقيت. 

وسيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية ومدارس المتفوقين والمكفوفين، قبل شهر يونيو المقبل 2024، عقب اعتماده من وزير التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم  رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول أو ثاني مرة، موضحة أن رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 تكون 210 جنيها، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات الصف الثالث الثانوي  2024 في مكاتب البريد وعبر منافذ فوري. 

قبيل الاختبارات.. جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي 2024

 

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي  

ويبدأ تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي   في يناير المقبل كما حدث في العام الماضي وتستمر لأكثر من شهر.

وتوفر وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، و سيتاح فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

https://office365.emis.gov.eg/

علمًا بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى:

https://moe-register.emis.gov.eg/، بعد أن يتم تفعيلها في الموعد الذي ستحدده وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي في الأسابيع المقبلة. 

 

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وموعد إجراء الامتحانات

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