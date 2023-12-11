الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلبة 3 إعدادي.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وتكلفتها

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

يستمر تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى نهاية الشهر الجاري، ويعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 شرط أساسي لالتحاق طلاب الصف الثالث الإعدادي بامتحانات الفصل الدراسي الاول، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023. 

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استقبال طلبات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

لكي يتمكن الطالب من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، يجب عليه أن يحضر المستندات التالية:

  • شهادة ميلاد الطالب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • إيصال سداد رسوم استمارة الامتحان.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024 لدخول الامتحانات

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وموعد الامتحانات

رابط تسجيل استمارة 3 إعدادي 

يتم تسجيل استمارة استمارة 3 إعدادي 2024 إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالضغط على الرابط التالي من هنا.

الضغط على أيقونة "تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية".

إدخال الرقم القومي للطالب.

إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

إدخال رقم جلوس الطالب.

إدخال بيانات الطالب الشخصية.

إدخال بيانات ولي الأمر.

وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات في استمارة الشهادة الإعدادية، يتم طباعة الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم تسليم الاستمارة إلى إدارة المدرسة التي يدرس بها الطالب، وذلك خلال فترة التسجيل المحددة.

وتبلغ رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 للطلاب النظاميين 100 جنيه مصري، وللطلاب منازل 200 جنيه مصري، و يتم سداد رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال خدمة فوري أو من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني التابعة للبنك الأهلي المصري.

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موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام الدراسة به

إستمارة الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة 3 إعدادي وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول

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