أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والتي تعد خطوة أساسية لدخول الطلاب امتحانات الصف الثالث الثانوي في يونيو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم دخول الامتحان.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في يناير المقبل، وهو نفس الموعد الذي يتم فيه تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 سنويًا، والتي تعد شرط أساسي لالتحاق الطلاب بـامتحانات الثانوية العامة التي تجري في شهر يونيو المقبل وفق الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.

ويستطيع الطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/، والتي سيتم تفعيلها في يناير المقبل.

رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر، ولدخول الامتحانات لابد من تسديد رسوم الامتحان مع تسجيل استمارة 3 ثانوي.

وتبلغ رسوم تسجيل استمارة 3 ثانوي عام وفق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي تسدد إلكترونيا عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم للامتحانات 210 جنيهات للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للسنتين الأولى والثانية أو للمرتين الأولى والثانية.

وتم تقسيم رسوم تسجيل استمارة 3 ثانوي عام إلى 200 جنيه لشراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم إضافى، بينما يسدد الطلاب المتقدمين للامتحانات للعامين الثالث والرابع 410 جنيه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تسمح للطالب بالتقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوى العام 4 مرات مرتين كطالب منتظم وعامين يتم التسجيل على نظام المنازل.

ويحق لطالب الثانوية العامة أن يقسم السنة على عامين بتقسيم المواد التي يجري فيها الطلاب الامتحان على عامين ويقوم بتأجيل عدد من المواد للعام الذى يليه بشرط أن يكون هناك سبب أو عذر قانونى.