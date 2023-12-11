موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وحقيقة الجدول المتداول

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وحقيقة جدول الامتحانات المتداول من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023/2024 التي اعتمدها فى وقت سابق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 لـ طلاب الصف الثالث الثانوي، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 202.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقًا للأعوام السابقة، فإن امتحانات الثانوية العامة عادًة ما تستمر لشهر، لذا فمن المتوقع أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 13 يوليو 2023

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها تفاصيل امتحانات الثانوية العامة؛ حيث تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ضوابط العام الماضى، وهي عبارة عن عبارة عن أسئلة موضوعية واختيار من متعدد، وأسئلة مقالية أيضًا، مع تطبيق البابل شيت، مؤكدة أن التصحيح سيكون إلكترونيًا

كما تكون الأسئلة من المنهج الدراسى بأكمله من بداية العام الدراسى وحتى انتهاء المنهج الدراسى؛ وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية وتعقد اختبارات الثانوية العامة دور أول في يونيو ودور ثان يتم تحديد موعده.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدأ إجازة نصف العام الدراسى من خلال الخريطة الزمنية للعام الحالى 2023/ 2024 والتى نشرتها على موقعها الإلكترونى حيث تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير، لمدة مدتها أسبوعين.

حقيقة جدول الامتحانات المتداول للامتحانات الثانوية العامة 2023 /2024

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال عدة تصريحات صحفية ماتم تداوله مؤخرا على السوشيال ميديا من جدول امتحانات قيل إنه جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2023/2024 وأكدت الأنباء المتداولة أن الجدول مزيف وإنه من المحتمل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر الجدول فى النصف الثانى للعام الدراسى 2023 /2024