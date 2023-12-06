الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم لـ"الشاهد": وضع 2500 كاميرا لمراقبة امتحانات الثانوية العامة بالمدارس

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد 2500 مدرسة مزودة بكاميرات مراقبة ويوجد ناس ترصد المعلمين والطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة ومن يخرج عن النص نأتي به حتى لايخل بالنظام.

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأخطر في بعض اللجان ببعض المناطق هو عدد التحويلات التي تتم إليها يكون بشكل مرعب، مشيرًا إلى أنه يجد الطلاب ينقلون بالبراشوت على هذه اللجان.

وأكد أنه  اتخذ قرارًا بتشكيل لجنة في الوزارة بالبت في طلبات التحويل، وتم رفع الحرج عن المحافظين وتقوم اللجنة بعملها في الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها معرفة باللجان الساخنة.

وأشار إلى أن الغش في الاختيار المتعدد سهل، والطالب يسرق مجهود طالب آخر، ويكون هو مسئولًا عن ذلك، مؤكدًا أنه لا يدعي منع الغش بنسبة 100%، ولكنه حد منه والأعوام القادمة سيكون هناك أفكارًا جديدة ستطرح في نقاش بالحوار الوطني للحد نهائيًا من الغش كما أن المجموع لن يكون معيارًا لدخول الجامعات.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

وزير التربية والتعليم 2500 مدرسة مزودة بكاميرات مراقبة امتحانات الثانوية العامة التحويلات الغش

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