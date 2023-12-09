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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد إجازة نصف السنة 2024.. موعد امتحانات الثانوية العامة

المدارس
المدارس

موعد إجازة نصف السنة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تلقي رواجا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا مع اقتراب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وفقًا للمخطط الزمني للعام المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وبدء الفصل الثاني

موعد إجازة نصف السنة 2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد إجازة نصف السنة 2024، بعد انتهاء امتحانات نصف العام للمراحل المختلفة، ويستعرض الدستور في التقرير التالي، تفاصيل الجدول الزمني لإجازة نصف العام حيث أكدت أنه من المقرر أن تكون لمدة إسبوعين تبدأ من 27 يناير المقبل، وحتى 8 فبراير 2024، ومن المقرر أن يتم توحيد الإجازة مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية اذا وجد تعارض في موعد إجازة منتصف العام الحالي 2023-2024.

الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وموعد إجراء الامتحانات

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وموعد الامتحانات

الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 9 يناير المقبل لجميع صفوف النقل، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى 25 يناير 2025.

امتحانات الثانوية العامة

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024،  وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد أسابيع الدراسة الفعلية عقب حذف الاجازات والعطلات الرسمية في العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 يبلغ 35 أسبوعا، حيث يستمر الفصل الدراسي الأول من 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 ، واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

 

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