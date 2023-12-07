الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. ننشر موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2023/2024

طلاب
طلاب

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 والامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وحددت بداخلها موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 للطلاب.

ننشر موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2023/2024

وبحسب الخريطة الزمنية، فإن موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 يبدأ يوم الأحد 14 يناير 2024 لطلاب صفوف النقل، بينما تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 لصفوف النقل بالمدارس الفنية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024 يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، وينتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024.

وامتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الخميس 25 مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس 15 يونيو 2024.

وبذلك، يكون العام الدراسي 2023-2024 قد بدأ يوم 30 سبتمبر 2023، وينتهي يوم الخميس 15 يونيو 2024.

وتشهد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 تطبيق نظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على درجات المعرفة والمهارات والسلوك.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024

  • طلاب صفوف النقل: تبدأ يوم الأحد 14 يناير 2024
  • طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية: تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

  • تبدأ يوم السبت 27 يناير 2024
  • تنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024

موعد الترم الثاني 2024

  • يبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024
  • ينتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024

لطلاب التعليم العام والأزهري.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023-2024

مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وبذلك، فإن امتحانات نصف العام الدراسي 2024 تعتبر جزءًا من أيام الدراسة الفعلية، وسيتم احتسابها ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

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