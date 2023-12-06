موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وامتحانات الفصل الدراسي الأول

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل على موعد اجازة منتصف العام 2024 وامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لمعرفة موعد الإجازة حتى يتمكنوا من التحضير لها، خاصة أن هناك الكثير من أولياء الأمور يستعدون للسفر خلال إجازة منتصف العام للتخفيف على أبنائهم أعباء الدراسة وهو ما يجعل الكثير من الأهالى يقوموا بالبحث عبر محرك البحث جوجل على مواعيد إجازة منتصف العام 2024.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وحددت بداخلها موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 للطلاب.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

بدأ العام الدراسي يوم 30 سبتمبر 2023، على أن ينتهي يوم 25 يناير 2024، لتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير رسميًا لجميع المراحل التعليمية، وتمتد إجازة نصف العام الدراسي 2024 لمدة أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2024 يوم الخميس 8 فبراير 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويوم الأحد 14 يناير 2024، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وكذلك امتحان القدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفنى (جدارات) في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسيستمر إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024، الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2023 -2024.

ويوم السبت الموافق 25 مايو 2024، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في وسيخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وسوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في يوم السبت 15 يونيو 2024.

جدير بالذكر، أنه يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني 2024 بدءًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، طبقًا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024.