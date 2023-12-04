"التعليم": إنشاء مدارس IPS الدولية لتقديم خدمات بجودة متميزة

أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها التام على تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية من خلال إنشاء المدارس الرسمية الدولية ips، حيث سعت الوزارة إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصًا منها الي تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية IPS والتي تطبق المناهج البريطانية (16).

أشارت الوزارة إلى أن عدد المدارس الرسمية الدولية وصلت لـ 25 مدرسة، لافتة إلى أنها تسعي للتوسع في عدد المدارس وذلك بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في مصر.

ولفتت وزارة التعليم إلى خريطة المدارس الرسمية الدولية ips، البالغ عددها 25 مدرسة في 12 محافظة: (القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، القليوبية، والوادي الجديد).

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسليم المدارس واستخدامها كمقار انتخابية.

وأرسلت وزارة التعليم كتاب دورى إلى المديريات التعليمية، تأكيدًا على دعم جهود الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر 2023، وتوفير الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد يتعين على جميع المديريات، والجهات المختصة بالوزارة التنبيه مشددًا بالالتزام بما يلي:

ـ حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.

ـ تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

ـ حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

ـ انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.