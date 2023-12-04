الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنشاء وتطوير.. إنجازات الدولة فى قطاع التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في محور قطاع التعليم الفني خلال التسع سنوات الماضية، عبر إنشاء مدارس جديدة وتطوير أخرى.

وجاءت الإنجازات كالتالي:

أولا: إنشاء المدارس

- 1130 مدرسة للتعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) تم إضافتها ليصبح إجمالي مدارس التعليم الفني 3114 مدرسة.

- 48 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاؤها بالشراكة مع شركات صناعية كبرى.

- 60 مدرسة داخل مصنع ومزرعة للتعليم والتدريب المزدوج تم إنشاؤها.

- 500 مدرسة تم رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لها.

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ثانيا: تحسين جودة التعليم الفني:

- 52 تخصصًا نوعيًا بمدارس التعليم الفني تم إضافتها.

- 47 مدرسة حصلت على الجودة والاعتماد، و5 مدارس تطبق النموذج الياباني.

- 440 منهجًا تفاعليًا تم تحويله (من ورقي إلى إلكتروني) بالتعليم الفني.

ثالثا: زيادة الحالة التنافسية للتعليم:

- 58 ألف طالب استفاد من برامج التدريب العملي والمهاري

- 55 ألف طالب مستفيد من المناهج المطورة طبقًا لمنظومة الجدارات

-60 شراكة مع القطاع الخاص PPP تم عقدها في التعليم والتدريب المزدوج.

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كما شملت الإنجازات تحديث مناهج المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، عن طريق تكثيف الدراسة باللغة الإنجليزية، والاستعانة بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطلاب السنتين الرابعة والخامسة، وجرى أيضًا إطلاق المنصة التعليمية الجديدة «Edmodo» لمواجهة تعليق الدراسة فى المدارس خلال فترة جائحة كورونا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصرى للاستذكار، تضم مختلف المناهج الدراسية لجميع الصفوف باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرابط: https://study.ekb.eg، وتوريـــــد ٢٦ ألف شاشة تفاعلية بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ للصف الأول الثانوى، وطباعة الكتب ومشروع تطوير التعليم الجديد.

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