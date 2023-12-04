الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتسليم المدارس واستخدامها كمقار انتخابية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتاب دورى إلى المديريات التعليمية، تأكيدًا على دعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من (10-12 من ديسمبر عام 2023، وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد يتعين على جميع المديريات، والجهات المختصة بالوزارة التنبيه مشددًا بالالتزام بما يلي :

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المحافظات الحدودية على رأسها.. الاستعداد لانطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر 2024

ـ حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات. 

ـ تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

ـ حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

ـ انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.

باقى 6 أيام.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتابعت الوزارة: حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رفع حالة الطوارئ إلى أقصى درجة في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الانتخابات، بهدف تسهيل سير العملية الانتخابية وضمان سلامة المواطنين.

وأكدت الهيئة أن المواطنين يمكنهم معرفة لجنتهم الانتخابية بواسطة الرقم القومي عبر بوابة الهيئة الوطنية للانتخابات، بمجرد إنهاء الكشوفات النهائية في كل محافظة باتباع الخطوات التالية.

طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة عبر هذا الرابط.

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt".

3- البريد الالكتروني "[email protected]".

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 لجان الانتخابات عملية التصويت بوابة الهيئة الوطنية المديريات التعليمية

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