الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقى 6 أيام.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وفي هذه الأثناء يتساءل الملايين والمقدر عددهم بـ 65 مليون عن كيفية الاستعلام ومعرفة اللجنة الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي يأتي في وقت حرج في تاريخ مصر والمنطقة العربية، إذ تمر بتغيرات جيوسياسية هامة تلعب فيها مصر دورًا بارزًا.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رفع حالة الطوارئ إلى أقصى درجة في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الانتخابات، بهدف تسهيل سير العملية الانتخابية وضمان سلامة المواطنين.

وأكدت الهيئة أن المواطنين يمكنهم معرفة لجنتهم الانتخابية بواسطة الرقم القومي عبر بوابة الهيئة الوطنية للانتخابات، بمجرد إنهاء الكشوفات النهائية في كل محافظة باتباع الخطوات التالية.

طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة  عبر هذا الرابط.

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt".

3- البريد الالكتروني "[email protected]".

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 إلكترونيًا

الدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني عن طريق الرابط التالي.

1- اضغط على رمز الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

2- أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص.

3- اضغط على رمز الاستعلام.

4- ستظهر أمامك معلومات حول موقفك الانتخابي ومكان لجنتك الانتخابية.

وحاليًا، لا يمكن تغيير لجنتك الانتخابية، حيث أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب التقديم لهذه الخدمة.

أقرأ أيضًا: الانتخابات الرئاسية 2024.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي وكيفية تغييرها

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر 

انتهت الانتخابات الرئاسية في الخارج، الإثنين 3 ديسمبر، ومن المفترض أن تبدأ  انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في الداخل على  ثلاثة أيام للتصويت للمصريين المقيمين في الداخل، وسوف تبدأ هذه الانتخابات في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الحالي.

وقد تم تحديد يوم 13   ديسمبر كموعد لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى الجانب المعني بجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتتضمن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024،  والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات أربعة  مرشحين هم:

  • عبدالفتاح السيسى- ورمزه  «النجمة».
  • عبدالسند يمامة- برمز «النخلة».
  • فريد زهران- برمز «الشمس».
  • حازم عمر- برمز «السلم».
الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة اجازة الانتخابات الرئاسية 2023 اجازة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مصر تنتخب انتخابات الرئاسة 2024 اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية أخبار انتخابات مصر تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 اجازة طلاب المدارس للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في الخارج المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج التصويت بالانتخابات اليوم التصويت بالخارج اليوم تصويت المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف أطراف بلدتى الخيام وكفر كلا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. فرنسا: منفذ الهجوم قرب إيفل بايع «داعش» قبل تنفيذ العملية

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

عاجل.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة طعنا فى نيويورك

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح