باقى 6 أيام.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وفي هذه الأثناء يتساءل الملايين والمقدر عددهم بـ 65 مليون عن كيفية الاستعلام ومعرفة اللجنة الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي يأتي في وقت حرج في تاريخ مصر والمنطقة العربية، إذ تمر بتغيرات جيوسياسية هامة تلعب فيها مصر دورًا بارزًا.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رفع حالة الطوارئ إلى أقصى درجة في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الانتخابات، بهدف تسهيل سير العملية الانتخابية وضمان سلامة المواطنين.

وأكدت الهيئة أن المواطنين يمكنهم معرفة لجنتهم الانتخابية بواسطة الرقم القومي عبر بوابة الهيئة الوطنية للانتخابات، بمجرد إنهاء الكشوفات النهائية في كل محافظة باتباع الخطوات التالية.

طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة عبر هذا الرابط.

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt".

3- البريد الالكتروني "[email protected]".

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 إلكترونيًا

الدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني عن طريق الرابط التالي.

1- اضغط على رمز الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

2- أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص.

3- اضغط على رمز الاستعلام.

4- ستظهر أمامك معلومات حول موقفك الانتخابي ومكان لجنتك الانتخابية.

وحاليًا، لا يمكن تغيير لجنتك الانتخابية، حيث أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب التقديم لهذه الخدمة.

أقرأ أيضًا: الانتخابات الرئاسية 2024.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي وكيفية تغييرها

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

انتهت الانتخابات الرئاسية في الخارج، الإثنين 3 ديسمبر، ومن المفترض أن تبدأ انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في الداخل على ثلاثة أيام للتصويت للمصريين المقيمين في الداخل، وسوف تبدأ هذه الانتخابات في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الحالي.

وقد تم تحديد يوم 13 ديسمبر كموعد لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى الجانب المعني بجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتتضمن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات أربعة مرشحين هم: