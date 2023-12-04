الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المحافظات الحدودية على رأسها.. الاستعداد لانطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر، إذ سيبدأ المواطنون المصريون في الإدلاء بحقهم الانتخابي على مدار ثلاثة أيام بدايةً من يوم 10 ديسمبر الجاري.

وكانت انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الخارج اليوم الموافق 3 ديسمبر، بعدما استمرت نحو ثلاثة أيام مع بداية الشهر الجاري.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذى يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

 

الاستعلام عن انتخابات الرئاسة 2024

كما يمكن الاستعلام عن رقم قومى بقاعدة بيانات الناخبين في انتخابات الرئاسة 2024، عن طريق 4 خطوات يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن الرقم القومى بقاعدة بيانات الناخبين كما يلى:

 

1- الخطوة الاولى تبدأ الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- ثم اختيار الاستعلام عن الموقف الانتخابى

3- ويليها إدخال الرقم القومى والضغط على استعلام

4- واخيرا تظهر النتيجة بالمركز الانتخابى وعنوان اللجنة.

 أهمية كبيرة للمناطق الحدودية ونتواصل مع الناخبين لتلقي إفاداتهم

وفي سياق متصل يقول أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن المؤسسة دشنت غرفة عمليات "المرصد الدائم للانتخابات المحلية والدولية" التابع للمؤسسة، لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج على مدار ثلاثة أيام "1، 2، 3 ديسمبر الجاري"، للعمل على مدار الساعة على متابعة سير عملية التصويت في السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في دول العالم.

وأعلن فوقي أن مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" عن تواصل تجهيزاتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل، من خلال فريق متابعة قوامه 1600 شخص من متطوعي المؤسسة بغرض متابعة العملية الانتخابية داخل 27 محافظة مصرية، كما ستستمر غرفة العمليات في العمل من أجل إعداد المتطوعين وتدريبهم على آليات المتابعة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات.

وفي هذا الإطار، يوضح أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام أن المؤسسة تواصل تدريب المتطوعين على عملية المتابعة الميدانية، حيث تم الاتفاق على أن تشمل عملية المتابعة 27 محافظة مصرية، بما في ذلك المحافظات الحدودية، التي نُعطيها أهمية خاصة، لا سيما محافظتي شمال وجنوب سيناء والتي تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، ومستقبل واعد.

67 مليون ناخب مصري 

وأشار فوقي إلى أن مؤسسة مصر السلام تدشن خط ساخن لتلقي إفادات الناخبين والبالغ عددهم 67 مليون ناخب، وذلك عبر برنامج "صوت الناخب"، إذ تؤمن المؤسسة بأهمية أن يلعب الناخب نفسه دورًا أساسيًا في عملية متابعة الانتخابات، فلا يقتصر دور الناخب على المشاركة فقط في عملية التصويت، وإنما ينبغي أن يكون شاهدًا على العملية الانتخابية.

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