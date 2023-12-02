موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 وبدء الفصل الثاني

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بعد الإنتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، حتى يقضون الإجازة في السفر والخروجات بعد انتهاء امتحانات الترم الأول.

إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات

ننشر في التقرير التالي، موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات، والتي جاءت كالتالي:

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023/2024، تبدأ إجازة نصف العام لطلاب المدارس اعتبارا من يوم السبت 27 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، ولطلاب الجامعات، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير العالي والبحث العلمي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويوم الأحد 14 يناير 2024، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وكذلك امتحان القدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفنى (جدارات) في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسيستمر إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024، الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 2023 -2024.

ويوم السبت الموافق 25 مايو 2024، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في وسيخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وسوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في يوم السبت 15 يونيو 2024.