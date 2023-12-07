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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول

ازداد معدل البحث عبر جوجل عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد 14 يناير 2024، كما حددت الوزارة موعد امتحانات نصف العام لعام 2024 لطلاب التعليم، وتقرر بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل في مدارس التعليم الفنى “جدارات” يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024

وأوضحت الوزارة أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 المعلن من الوزارة، يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

موعد إجازة نصف العام 2024 

وتبدأ إجازة نصف العام 2024 بداية من يوم 27 يناير 2024، على أن تكون مدة الإجازة 
أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ابتداءً من يوم السبت 10 فبراير 2024 وحتى الخميس 6 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الترم الثاني من يوم السبت 25 مايو 2024، بينما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

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نصائح تقود الطالب للتفوق الدراسي قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخريطة الزمنية للعام الدراسي بالجامعات 

وفي الجامعات حددت وزارة التعليم العالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للكليات والمعاهد؛ حيث تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي امتحانات الترم الأول 2023- 2024 في الجامعات يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 للجامعات تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

وينطلق الترم الثاني للعام الدراسي الجاري في الجامعات اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 30 مايو 2024؛ لتبدأ امتحانات الترم الثاني في الجامعات 2024 خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

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