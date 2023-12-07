الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تتصدر المراكز الأولى في مهرجان الفنون بالجامعات المصرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


تصدرت جامعة حلوان المراكز الأولى فى مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع، الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بوزارة الشباب والرياضة.

حيث شارك به ١٨ جامعة مصرية( القاهرة – الأزهر – حلوان – قناة السويس – طنطا – المنوفية – دمنهور – الزقازيق – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – الأقصر – حورس – المنصورة – كفر الشيخ ).

هذا وقد كرم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والموسيقار عمر خيرت الطالب عمرو عادل لحصوله على درع الغناء والتميز، كما تم تكريم الطالب زياد محمد عيد درويش في مجال التصوير الزيتى، والطالب محمد أحمد حمدى مركز ثالث طباعة والحفر.   
وفي مجال المسرح تم تكريم الطالب عصام عبد الكريم  مركز اول  تمثيل  مسرح، والطالبة ياسمين محمد بسام مركز تالت  تمثيل  مسرحي، والطالب أحمد محمد محمد إسماعيل مركز ثالث غناء  مسرحى.

وقدموا طلاب جامعة حلوان أداء استثنائي وتفوقوا بفخر في عدة فئات، حققوا خلالها العديد من المراكز الأولى.

وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ومن جانبه قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للطلاب الفائزين وأشاد بإنجازاتهم، واكد على ضرورة تسليط الضوء على دور الأنشطة الطلابية وأهميتها في تطوير المهارات وبناء الشخصية، وتكوين طالب جامعى على قدر كبير من المسئولية.
وأفاد رئيس جامعة حلوان، بتقديم الجامعة كل الدعم والتحفيز المستمر لطلابها في مختلف الميادين لتعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في مصر.

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وجدير بالذكر أن المهرجان حصاد عامين متتاليين من العمل وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الفنون بالجامعات من خلال أساتذة متخصصين في كل مجال، للوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي تواجه كل جامعة والعمل على تطويرها بمراكز الفنون للارتقاء بمستوى الطلاب وتأهيلهم لمواجهة الجمهور والمشاركة في المسابقات الكبرى.

هذا وقد تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية، الاستاذ هشام رفعت امين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الاستاذ محمد  جاد مدير عام ادارة رعاية الشباب بالجامعة.


 

جامعة حلوان مراكز الفنون بالجامعات الأنشطة الجامعية تطوير المهارات وبناء الشخصية أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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