الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نصائح تقود الطالب للتفوق الدراسي قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

تامر شوقى
تامر شوقى

قال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي، إن الكثير من أولياء الأمور والطلاب يعتقدون أن التفوق الدراسي ينتج فقط  عن امتلاك الطالب لمستويات مرتفعة من الذكاء، مع ذلك فقد أثبتت الدراسات النفسية الحديثة والخبرات الواقعية أن التفوق الدراسي لا يرتبط بشكل وثيق بالذكاء (على الرغم من أن الذكاء قد ييسر التحصيل الدراسي، فإنه قد لا يحقق التفوق).

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وأضاف خلال بيان صحفى له : "ولدليل على ذلك أن الكثير من الطلاب مرتفعي الذكاء لا يحققون التفوق سواء في  سنوات النقل أو الشهادات العامة وأن الكثير من الأوائل يمتلكون مستوبات عادية من الذكاء ..مما يعنى ارتباط التفوق الدراسي بعوامل أخرى غير الذكاء  ويمكن تحديد هذه العوامل فيما يلي:


_ امتلاك الطالب مستوى مرتفع من الدافعية للمذاكرة وخاصة إذا كانت تلك الدافعية نابعة من داخل الطالب، وليست نتيجة لعوامل خارجية مثل الحصول على رضا الوالدين 


_ وضع الطالب طموحات لنفسه في التفوق وسعيه إلى تحقيقها بكل الطرق 


_صبر الطالب على المذاكرة ومثابرته حتى عندما يواجه صعوبات في مذاكرة أى مادة 


_ وضع الطالب لنفسه عدة بدائل لتحقيق الفهم الكامل لأى درس فقد يلجأ أولا إلى الإنصات إلى شرح المعلم  أو قد يلجأ إلى الكتب والمذكرات لفهم الدرس في حالة عدم فهمه له من المعلم أو قد يلجأ إلى المنصات التعليمية أو إلى سؤال زملائه عن النقاط غير المفهومة بحيث يصل في النهاية إلى هدفه  


_ وجود شخص أو نموذج أعلى للطالب سواء في البيت (مثل الأب أو الأخ أو الأم) أو خارج البيت (مثل معلم ما) يوجه الطالب للمذاكرة الصحيحة ويحفزه بشكل مستمر عليها  


_ اتباع الطالب الطرق الصحيحة للمذاكرة والتي تشمل تلخيص الدروس بنفسه، مراجعة دروسه بشكل مستمر أكثر من مرة ، حل تدريبات متعددة على الدروس ومعرفته مدى صحة أو خطأ اجاباته حتى يعدل من أخطائه أولا بأولا ويتقن الإجابات الصحيحة 


_ حرص الطالب على معرفة طرق حل الأسئلة أو الإجابة عليها وليس فقط معرفة الحلول أو الإجابات الصحيحة، لأن حفظ الإجابة الصحيحة يعنى أن يأتي السؤال بالنص في الامتحان بينما قد تحمل أسئلة الامتحان أفكارا جديدة


_ حرص الطالب على الإنصات بشكل جيد لشرح المعلم لكل درس لأن كثيرا ما يجد الطالب صعوبة في فهم بعض الدروس بسبب عدم تركيزه أثناء شرح المعلم لها وانشغاله بأمور أخرى أو حتى غيابه عن بعض الدروس 


_ حرص الطالب على تعلم المعلومات في كل درس واستيعابها بإتقان وذلك لأن تلك المعلومات غالبا ما ستبنى عليها المعلومات في الدروس اللاحقة وهذا يعني ضرورة عدم تركيز الطالب على حفظ المعلومات فقط من أجل الامتحان ونسيانها بعد ذلك، واحتفاظ الطالب في ذاكرته بالمعلومات الدراسية في مختلف السنوات وتماسكها مع بعضها يشكل لديه ما يسمى بالبنية المعرفية القوية التى هي أساس التفوق الدراسي
 

امتحانات 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني الخبير التربوي تامر شوقي الدكتور تامر شوقي

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