الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 بكافة المحافظات

استمارة الشهادة الاعدادية
استمارة الشهادة الاعدادية

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 سؤال يطرحه أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2023_2024 وذلك قبل انطلاق ماراثون امتحانات الترم الأول وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 نهاية شهر ديسمبر الجاري حيث يجب على طلاب الصف الثالث الاعدادي تسجيل بياناتهم التفصيلية في الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يتم استخراج رقم جلوس بناء علي البيانات المسجلة للطالب بالاستمارة.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة سداد رسوم استمارة امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي والبالغ قيمتها بنحو 158 جنيه يتم دفعها في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في جميع فروعها بكافة محافظات الجمهورية والحصول على إيصال سداد.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الإلكترونية والأوراق المطلوبة

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ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2023/2024 الترم الأول


 

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

قبل آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 يعرض الدستور للقراء خطوات التسجيل عبر منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب 3 إعدادي بجميع محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب 3 إعدادي.

تسجيل الدخول عبر منصة أوفيس 365.

إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب والمدرسة المقيد بها والمواد الدراسية التي يدرسها خلال العام الحالي.

إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

تحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الامتحانات.

الضغط على كلمة حفظ.

طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة المقيد بها الطالب عقب توقيع ولي الأمر.

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الترم الأول.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ

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أساس دخول الامتحانات.. أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

 

موعد امتحانات طلاب 3 اعدادي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 حتى يوم 25 يناير 2024 لانعقاد امتحانات طلاب 3 اعدادي في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات خلال الأسبوع الجاري والذي تم وضعها مع مراعاة المدة الزمنية بين المواد الدراسية التي يقوم الطالب بإداءها.

 

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

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