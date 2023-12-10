موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 من الكلمات التي تتصدر القائمة البحثة حاليا قبيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة بشكل رسمي.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024-2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وتجرى الامتحانات للطلاب على مستوى المدرسة المقيد بها حيث تأتي الأسئلة محاكية للأسئلة الواردة في بنك الأسئلة التي تم تدريب الطلاب عليها خلال العام.

يتم تقييم طلاب 4 ابتدائي من خلال تقسيم الدرجات على الاختبارات الشهرية الثلاثة على مداري الفصل الدراسي الواحد بالإضافة إلى درجات المواظبة والانتظام في الحضور وسلوك الطالب في الفصل ويتم قياس نواتج التعليم المستهدف في كافة المواد الدراسية.

موعد امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية 2023-2024

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير 2024 في كافة مدارس الجمهورية بجميع المراحل التعلمية ويتم يحصل الطلاب على اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 26 يناير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوم فقط لا غير حيث تنتهي يوم 8 فبراير 2024.

ويتم التوحيد موعد اجازة نصف العام الدراسي للعام الحالي 2023-2024 لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية وطلاب المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية وذلك حرصا على وحدة الأسرة المصرية في كافة محافظات الجمهورية.

كيفية تقييم طلاب رابعة ابتدائي 2024

يتم تقييم طلاب 4 ابتدائي بتحويل درجاتهم في كافة المواد الدراسية إلى 4 ألوان كل لون يعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات وهي كما يلي:-

اللوان الأرزق يوضح أن المتعلم فاق في اكتساب المعارف والمهارات من 85 إلى 100.

اللوان الأخضريوضح أن المتعلم اكتسب المعارف والمهارات من 65 إلى 85.

اللون الأصفر يوضح أن المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من 50 إلى 65.

اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات والمعارف من 1 إلى 50.

اقرأ أيضا

رابط استمارة الامتحانات الشهادة الإعدادية 2024