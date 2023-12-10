مواطنون يحتفلون بالعرس الديمقراطي أمام اللجان الانتخابية في المنزلة (فيديو)

احتفل الناخبون بمركز المنزلة التابع لمحافظة الدقهلية، بانطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية، على نغمات فرق المزمار البلدي، التي عزفت عدد من المقطوعات الفلكلورية، وأغاني وطنية حماسية، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى أهم وأرفع الاستحقاقات السياسية والدستورية.

انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

ولفت إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.