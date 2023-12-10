الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسن يتكئ على عكازه ويتحدى الإعاقة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

رجل مسن
رجل مسن

مع بدء أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، مواطنا مصريا مسنا، في لجنة مدرسة خليل الضمراني الابتدائية بالمخبز الآلي بسوهاج، ليبرز قصة إلهامية بتحديه الصعاب للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث قرر أن يشارك ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من تحديات العجز والتقدم في العمر، فجسد هذا الرجل القوة والإصرار.

وظهور مثل هذا الرجل يعد حافز لكافة المواطنين للمشاركة في هذا الواجب الوطني والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. 

وتقام الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بإشراف قضائي كامل، حيث يشرف 15 ألف قاض على العملية داخل 8563 مدرسة في جميع محافظات البلاد، ويحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 التصويت من إجمالي السكان البالغ عددهم 104 مليون نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات. 

الانتخابات الرئاسية 2024 مواطنا مصريا مسنا مدرسة خليل الضمراني العملية الانتخابية الواجب الوطني

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