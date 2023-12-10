القاهرة الإخبارية من الدقهلية: الانتخابات تتم متابعتها بشكل كبير من منظمات المجتمع المدنى

رصدت فضائية "القاهرة الإخبارية" الأجواء من أمام اللجان في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسة 2024 من محافظة الدقهلية.

وقال محمد جمال، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن "الدقهلية تحظى بأهمية كبيرة على مستوى الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لما لها من مركز متقدم على مستوي الجمهورية، وتأتي في المركز الرابع من حيث عدد سكانها بواقع 7 ملايين نسمة وفي المركز الرابع من ناحية الكتلة التصويتية بواقع 4.5 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية من خلال 663 مقرًا انتخابيًا بها 974 لجنة فرعية بواقع 24 لجنة عامة".

وتابع، أن "الدولة عملت على تيسير العملية الانتخابية أمام الناخبين خاصة ذوي الهمم الذين قدمت الكثير من التسهيلات لهم، منها الكراسي المتحركة والمظلات ومساعدة القاضي على إتمام هذه العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الانتخابات تتم متابعتها بشكل كبير من قبل منظمات المجتمع المدني دوليًا وإقليميًا ومحليًا".

14 منظمة مجتمع مدني دولي تتابع سير العملية الانتخابية

وأشار "على المستوى الدولي هناك 14 منظمة مجتمع مدني دولي تتابع سير العملية الانتخابية، إضافة 62 محلية و67 دبلوماسيًا يمثلون 24 سفارة، منوهًا بأنه عند وصول أحد من المنظمات المجتمع المدي سواء محليًا أو دوليًا يتم الاطلاع على التصريح الخاص به من قِبل القاضي رئيس اللجنة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ متابعة أعماله من متابعة العملية الانتخابية".