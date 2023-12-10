الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية ترصد سير انتخابات الرئاسة من سوهاج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت فضائية “القاهرة” الإخبارية سير عملية انتخابات الرئاسة 2024 من محافظة سوهاج.

وقالت سهيلة خليفة مراسلة القاهرة الإخبارية من سوهاج، اليوم، إن هناك مدرسة خليل الدمراني تضم بداخله لجنتان فرعيتين يحق لأكثر من 12 ألف ناخب في كليهما، فيما خصصت لجنة للسيدات والأخري للرجال، متابعة أن الناخبين الذين لديهم حق التصويت داخل محافظة سواج حوالي أكثر 3 ملايين ناخب موزعين على أكثر من 884 لجنة فرعية، وزعت علي مستوي المحافظة.

وأشارت المراسلة إلى أن المواطنيين تواجدوا قبل فتح أبواب اللجنة بحشد عدد كبير من جميع الفئات العمرية، فيما تم رصد الكثير من الحالات الانسانية وتسهيلات من ذوي الهمم بدً من الاشارات الموضوعه على الحائط للتيسير على أضحاب لغة الاشارة لفهم خطوات الانتخاب، مرورا بمساعدة أعضاء اللجان لذوي الهمم، بالإضافة إلى توافر الكثير من الكراسي المتحركة داخل اللجان.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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