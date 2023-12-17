ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2023/2024 الترم الأول

قرر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اعتماد جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024،بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بالفصل الدراسي الأول 2024 بعد العرض على من وكيل وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 17 يناير المقبل وتستمر اسبوع كامل حتى 24 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 كالاتى

الأربعاء 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء والخميس 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية والأحد 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية والاثنين 22 يناير، مادتي الهندسة، التربية الفنية والثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأربعاء 24 يناير، مادة العلوم.

وفى سياق متصل عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا عبر شبكة ويبكس، بحضور د. السيد العراقي مدير عام الشؤون التنفيذية وعبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام، واحمد شلبي مدير عام التعليم الفني،و محمد داود مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومحمد فتوح مدير إدارة الأمن، واعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومنال فتحي مدير ادارة الشؤون القانونية، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



تطبيق لائحة الموانع داخل المدارس

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق لائحة الموانع داخل المدارس، منع استخدام المحمول داخل اللجان للطلاب والمعلمين، التأكيد علي ضرورة تفعيل مجموعات الدعم، تفعيل حصص المشاهدة. وحضور الطلاب خلال الفترة القادمة.



كما أكد "حسن" على الانتهاء من تسكين المعلمين المساعدين، ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم، والحرص على المتابعة الليلية للسادة مديري الادارات للمدارس والدواوين والمخازن، والتأكد من وجود النوباتجية الليلية.

