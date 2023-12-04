الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" يشارك في افتتاح ورشة لتعزيز شراكات وروابط العمل

تعليم الغربية
تعليم الغربية

 شارك المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، الدكتور فريد الديب والدكتور وليد نجم، والدكتور ياسر خاطر ورشة عمل تعزيز شراكات وروابط العمل، والتي ينظمها مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt Project، على مدار أربعة ايام.

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عماره رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لتدريب معلمى التعليم الفني، وبمشاركة وكلاء وزارة التربية والتعليم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار استراتيجية الدولة 2030 واستراتيجية تطوير التعليم الفني 2.0.

تطوير التعليم الفني وتعزيز روابط العمل مع القطاع الخاص

وتناولت ورشة العمل عدة محاور تطوير التعليم الفني وتعزيز روابط العمل مع القطاع الخاص، منها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تيسير الانتقال لسوق العمل، الجودة بمدارس التعليم الفني، تطوير مناهج في ضوء متطلبات سوق العمل، تدريب وبناء قدرات معلمي التعليم الفني، الصورة الذهنية للتعليم الفني، وذلك لتحقيق متطلبات سوق العمل وتيسير انتقال طلاب التعليم الفني لسوق العمل.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة، على دعمه الدائم للتعليم الفني لكونه ركيزة من أهم ركائز التنمية للجمهورية الجديدة، وترسيخًا وتأكيدا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على كافة المستويات.

 متابعة مقار اللجان الانتخابية

وعلي صعيد آخر، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تتم متابعة جميع مقار اللجان الانتخابية المعدة لاستقبال الاستحقاق الدستوري القادم، الانتخابات الرئاسية، من قبل جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، حيث يتم تجهيز اللجان الانتخابية، وغرف الاقتراع، وفقًا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، خلال المجلس التنفيذي.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم العمل داخل جميع المقار على قدم وساق، وخلال اجتماعه بقيادات المديرية الخميس الماضي، تم تكليف التوجيهات العامة للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والزخرفة، والمجال الصناعي، بالمشاركة في رسم وتزيين أسوار اللجان داخليًا وخارجيا، بالإضافة إلى دهان غرفة الاقتراع، وتزيينها، ووضع عدد 2 علم على بوابة اللجنة الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى "بنر" به اسم اللجنة الانتخابية ورقمها، وظهور جميع المقار بالمظهر الذي يليق بالحدث الجلل.

8CB7AC7F-34C1-4F30-BF6B-A283DAF38492
8CB7AC7F-34C1-4F30-BF6B-A283DAF38492
1015263F-D9CB-48AA-86A7-E33FBEE8E4F2
1015263F-D9CB-48AA-86A7-E33FBEE8E4F2
مقار اللجان الإنتخابية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه مدير عام التعليم الفني مشروع قوى عاملة مصر الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني الإدارة المركزية لتدريب معلمى التعليم الفني استراتيجية الدولة 2030 واستراتيجية تطوير التعليم الفني2 0

مواد متعلقة

الغربية تحتفل باليوم العالمى لـ “قادرون باختلاف” فى نادى ظباط الشرطة

محافظ الغربية يتابع جاهزية القطاعات لمجابهة الأزمات والكوارث

إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفتي بناء في الغربية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 60 جوال دقيق مدعم في الغربية

محافظ الغربية يؤكد التوسع فى مشاريع الرصف والطرق لتخفيف الازدحام المرورى

محافظ الغربية يستكمل جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقار الانتخابية بمركز زفتى

طلعت عبدالقوي: ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات إعجاز

حملة المرشح الرئاسي السيسي بالغربية تشارك فى مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن

الأكثر قراءة

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القصة الكاملة لهروب كروان مشاكل من القاهرة والقبض عليه في سوهاج

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

هكذا ظهرت ريهام عبدالغفور أثناء تشييع جثمان والدها من مسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة