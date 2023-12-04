"تعليم الغربية" يشارك في افتتاح ورشة لتعزيز شراكات وروابط العمل

شارك المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، الدكتور فريد الديب والدكتور وليد نجم، والدكتور ياسر خاطر ورشة عمل تعزيز شراكات وروابط العمل، والتي ينظمها مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt Project، على مدار أربعة ايام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عماره رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لتدريب معلمى التعليم الفني، وبمشاركة وكلاء وزارة التربية والتعليم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار استراتيجية الدولة 2030 واستراتيجية تطوير التعليم الفني 2.0.

تطوير التعليم الفني وتعزيز روابط العمل مع القطاع الخاص

وتناولت ورشة العمل عدة محاور تطوير التعليم الفني وتعزيز روابط العمل مع القطاع الخاص، منها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تيسير الانتقال لسوق العمل، الجودة بمدارس التعليم الفني، تطوير مناهج في ضوء متطلبات سوق العمل، تدريب وبناء قدرات معلمي التعليم الفني، الصورة الذهنية للتعليم الفني، وذلك لتحقيق متطلبات سوق العمل وتيسير انتقال طلاب التعليم الفني لسوق العمل.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة، على دعمه الدائم للتعليم الفني لكونه ركيزة من أهم ركائز التنمية للجمهورية الجديدة، وترسيخًا وتأكيدا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على كافة المستويات.

متابعة مقار اللجان الانتخابية

وعلي صعيد آخر، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تتم متابعة جميع مقار اللجان الانتخابية المعدة لاستقبال الاستحقاق الدستوري القادم، الانتخابات الرئاسية، من قبل جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، حيث يتم تجهيز اللجان الانتخابية، وغرف الاقتراع، وفقًا لتعليمات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، خلال المجلس التنفيذي.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم العمل داخل جميع المقار على قدم وساق، وخلال اجتماعه بقيادات المديرية الخميس الماضي، تم تكليف التوجيهات العامة للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والزخرفة، والمجال الصناعي، بالمشاركة في رسم وتزيين أسوار اللجان داخليًا وخارجيا، بالإضافة إلى دهان غرفة الاقتراع، وتزيينها، ووضع عدد 2 علم على بوابة اللجنة الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى "بنر" به اسم اللجنة الانتخابية ورقمها، وظهور جميع المقار بالمظهر الذي يليق بالحدث الجلل.

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