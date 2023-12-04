الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تحتفل باليوم العالمى لـ “قادرون باختلاف” فى نادى ظباط الشرطة

حفل محافظة الغربية
حفل محافظة الغربية بنادي ظباط الشرطة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ، مكتب وإدارة قادرون باختلاف (خدمات ذوي الهمم) وبالتعاون مع مديرية أمن الغربية، ومحافظة الغربية، احتفالا كبيرًا لأبناء المحافظة من الأطفال والكبار من ذوى الهمم، داخل نادى ظباط الشرطة بمدينة طنطا، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لوسط وغرب الدلتا، وطارق رحمي محافظ الغربية، واللواء أشرف عبد السلام مدير أمن الغربية، وإشراف المحاسب يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

 

نُفذ الاحتفال الكبير بالأطفال داخل نادي ظباط الشرطة بمدينة طنطا، وبحضور  محمد فاروق ومحمد أبو شعيشع منسقى مكتب ذوي الهمم بالغربية، وبتواجد الأطفال داخل حديقة النادي مع الألعاب الترفيهية ثم الانتقال إلى القاعة الرئيسية لمشاركة الظباط والأفراد من مديرية أمن الغربية من الرجال والسيدات  فى الاحتفالية مع فقرات شو ومسرح عرائس ومسابقات وسط الأغاني والاحتفال بأطفالنا من ذوي الهمم، ثم تقديم وجبات غذاء للأطفال ومشاركتهم الأكل.

 

وأعرب محمد فاروق منسق مكتب قادرون باختلاف، عن سعادته بهذا اليوم المميز حيث أكد أن الهدف من الاحتفال هو إسعاد أبنائنا من ذوى الهمم ودمجهم بالمجتمع مع توفير كل سبل الأمان والسعادة لهم.

 

وأكد أن هذا العمل هو واجب رسمي على كل إنسان فعله وأن الفضل فى هذا يرجع الى أولياء الأمور الذين ذرعو ثقتهم في فريق العمل المشرف بقيادة الدكتورة دينا حسين مديرة مركز التخاطب والتكامل الحسى بطنطا.

 

وأضاف محمد أبو شعيشع، مسؤول قادرون بإختلاف بالغربية،  أننا نبذل قصارى جهدنا لخدمة أبنائنا من ذوى الهمم وكل الفضل يرجع لتوجيهات القيادة الحكيمة ووزارة الشباب والرياضة بقياده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وأعضاء مكتب الوزير الدكتورة هدى أبو ضيف والدكتور محمد عبد الستار.

حفل محافظة الغربية بنادي ظباط الشرطة
حفل محافظة الغربية بنادي ظباط الشرطة
حفل محافظة الغربية بنادي ظباط الشرطة
حفل محافظة الغربية بنادي ظباط الشرطة
حفل محافظة الغربية بنادي ظباط الشرطة
حفل محافظة الغربية بنادي ظباط الشرطة
مديرية الشباب والرياضة بالغربية مديرية أمن الغربية نادى ظباط الشرطه داخل نادى ظباط الشرطة مسؤول قادرون بإختلاف بالغربية

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