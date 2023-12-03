الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية بالغربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لكافة التجهيزات الخاصة باللجان الانتخابية في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2023، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

 

وعقد المحافظ، اجتماعا موسعا مساء اليوم لبحث ومتابعة الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومناقشة الترتيبات النهائية، وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 693 مقرا وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدا على (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنر باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).

 

سرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة

 

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية الموسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية كافة اللجان.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

 

يذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية يومية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

الأجهزة التنفيذية المقار الانتخابية الدعم اللوجيستي ورفع كافة الإشغالات ومصادر التهوية

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